Samsun'da Yasadışı Bahis Operasyonu: 3 Gözaltı
Samsun'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda siber polisi tarafından 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Samsun'da yasadışı bahis operasyonu: 3 gözaltı
SAMSUN - Samsun'da siber polisi tarafından düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlanan 3 kişi Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa