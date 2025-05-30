Samsun'da Yasa Dışı Bahis Reklamı Yapan Şahıs Tutuklandı

Samsun'da Yasa Dışı Bahis Reklamı Yapan Şahıs Tutuklandı
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Samsun'da Instagram üzerinden yasa dışı bahis reklamı yapan 21 yaşındaki G.Ş., siber devriye polisinin takibi sonucu yakalanarak tutuklandı. Şahıs, bahis gelirlerinin aktarımına aracılık ettiği tespit edilerek cezaevine gönderildi.

Sosyal medyadan yasa dışı bahis reklamı yapan şahıs tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da sosyal paylaşım sitesi Instagram üzerinden yasa dışı bahis reklamı yapan 21 yaşındaki genç, siber devriye polisinin takibi sonucu yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı sanal devriye ekipleri, Instagram üzerinde yasa dışı bahis içerikli paylaşımlar yapan bir hesabı takibe aldı. Yapılan çalışmalarda, G.Ş.isimli şahsın yasa dışı bahis reklamı yaptığı, hesap numaraları temin ettiği ve bahis gelirlerinin aktarımına aracılık ettiği tespit edildi.

Çarşamba'da yakalandı

Ekipler, G.Ş.'yi Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonla suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edilen G.Ş., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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