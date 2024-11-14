Samsun'da Yasa Dışı Bahis Reklamı Yapan Genç Gözaltına Alındı

Samsun'da yasa dışı bahis reklamı yapan 1 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan takip ve çalışma sonucu, yasa dışı bahis suçuna teşvik amacıyla sosyal medya platformu Instagram üzerinden açmış olduğu 16 bin 800 takipçili hesabıyla reklam yaptığı tespit edilen E.N.U.'nun (22) ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kuru sıkı tabanca ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Siber polisindeki işlemleri tamamlanan E.U.N. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. E.U.N., savcı tarafından adli kontrol altına alınması talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi. - SAMSUN