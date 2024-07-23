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Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı

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Samsun'da polis, yasa dışı bahis sitesini çökerterek düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında bir kişi hala firarda.

Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı

SAMSUN - Samsun'da polis, yasa dışı bahis sitesini çökerterek düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının da desteğiyle, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kaydedilmesi ve teknik araçlarla İzleme tedbir kararları da uygulanarak yapılan yaklaşık 1 yıl süren projeli adli çalışma da güvene dayalı ve referans ile üyelik oluşturularak erişilebilen yasa dışı bahis sitesi üzerinden bahis oynatan Samsun'da 10 şüpheli tespit edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle operasyon kararı alınarak bu sabah saat 06.00 sıralarında 10 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda H.K., F.E., Ş.B., A.K., S.Ç., Y.K., E.B., N.Ç. ve N.K. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 kişinin ev, işyeri, ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabancaya, 23 adet fişeğe 4 bin 400 TL, 650 euro ve 50 sterlin para, 8 bin 307 adet gümrük kaçağı elektronik sigara kartuşu ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Operasyon kapsamında firarda olan bir kişiyi yakalama çalışması devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Samsun 3.Sayfa Güncel Haberler

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