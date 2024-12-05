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Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 17 Gözaltı, 4 Tutuklama

Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 17 Gözaltı, 4 Tutuklama
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Samsun merkezli 5 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 6 kişiden 4'ü tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen ve 17 kişinin gözaltına alındığı yasa dışı bahis operasyonunda adliyeye sevk edilen 6 kişiden 4'ü tutuklanırken, 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun merkezli Giresun, İstanbul, Sinop ve Kastamonu illerinde yasa dışı bahis operasyonu kapsamında önceki sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 12'si Samsun'da olmak üzere toplam 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramalarda yasa dışı bahis faaliyetlerine ait çok sayıda dijital materyale el koyarken, bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirdi.

Polisteki sorguları tamamlanan 4 kişi serbest bırakılırken, 6 kişi ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.Ö., G.G., Z.S. ve O.Ü. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, R.N.İ. ve D.A. isimli kadınlar ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

7 kişinin ise polisteki sorgularının devam ettiği ve yarın adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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