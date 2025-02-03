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Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 17 Gözaltı

Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 17 Gözaltı
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Samsun merkezli düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli illerinde gerçekleştirilen baskınlarda 17 kişi gözaltına alındı. 80 milyon TL'lik bahis ağı çökertilirken, gözaltındaki kişilere ait adreslerde silahlar ve çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Samsun'da merkezli İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli illerinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı. Polisteki sorgulanmaları tamamlanan 6 kişi serbest bırakılırken, 11 kişi ise Adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun merkezli İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli illerinde önceden tespit edilen 20 adrese yasa dışı bahis operasyonu düzenledi. Operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

80 milyon TL'lik bahis ağı çökertildi

Yasa dışı bahis faaliyetleriyle haksız kazanç sağlayan çeteye yönelik operasyonda, 80 milyon TL'lik bahis ağı çökertildi. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 1 milyon 212 bin 722 TL suç geliri, çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirildi. Gözaltına alınan 17 kişiden ifadesi alınan 6 kişi serbest bırakılırken, U.K.A., E.H., Z.K., B.U.K., E.S.T., G.M.A., B.C.M., A.E.Y., A.Ç., E.U. ve M.A. bugün bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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