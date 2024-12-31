Samsun'da Yaralı Baykuşun Tedavisi İçin Sahip Çıkıldı

Samsun'da polis yol kenarında yaralı bulduğu baykuşa sahip çıkarak tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim etti.

Samsun'un Havza ilçesinde Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevleri sırasında yol ortasında hareketsiz duran bir baykuşu fark etti. Kaçmaması üzerine yaralı olduğu düşünülen baykuş, ekipler tarafından dikkatle alınarak Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yaralı baykuş tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edildi. - SAMSUN