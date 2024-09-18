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Samsun'da Yaralamalı Kaza Zincirleme Traffik Kazasına Yol Açtı

Samsun'da Yaralamalı Kaza Zincirleme Traffik Kazasına Yol Açtı
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yoldan çıkan bir aracın çam ağacına çarpması sonucu yaralanma yaşandı. Yaralı sürücünün aracı yolda bırakmasının ardından yerleştirilen çam dalı, 5 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu.

Yaralamalı kaza sonrası yola konulan dal zincirleme kazaya neden oldu

SAMSUN - Samsun'da yoldan çıkan aracın çam ağacına çarpıp karşı şeride geçmesi sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza sonrası yola konulan ağaç dalı, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına neden oldu.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu Gelemen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Övelek idaresindeki 55 AFH 241 otomobil, tırın sıkıştırması sonucu yoldan çıkarak refüjdeki cam ağacına çarpıp karşı şeride geçti. Kazada hurdaya dönen araçta bulunan sürücü Hasan Övelek yaralandı. Övelek ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın hemen ardından polis ekipleri olay yerine gelip önlem alana kadar vatandaşlar kaza yapan araca başka bir araç çarpmasın diye yola çam dalı koydu. Çam dalını son anda fark eden bir sürücü fren yapıp durunca, arkadan gelen 5 otomobil de birbirlerine çarparak kaza yaptı. 5 aracın karıştığı zincirleme kaza maddi hazarla atlatıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa

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