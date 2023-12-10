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Samsun'da yapılan operasyonda otomatik silah ve tabanca ele geçirildi

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Samsun'un Canik ilçesinde bir evde yapılan aramada, narkotik polisi tarafından otomatik silah, tabanca ve mermi bulundu. Operasyon sonucunda ele geçirilen silahlar incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Samsun'da narkotik polisi tarafından bir evde yapılan aramada, otomatik silah, tabanca ve mermi ele geçirildi.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda bir eve operasyon düzenledi. Yapılan aramada,1 adet el yapımı vahim nitelikli otomatik silah, 2 adet şarjör, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 16 adet tabanca fişeği ve 36 adet sentetik ecza ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karşıyaka Narkotik Samsun Canik Güvenlik Suç Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

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