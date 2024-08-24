Samsun'da yapılan operasyonda binlerce adet sentetik ecza ele geçirildi
Samsun'da yapılan araç ve ikamet aramalarında bin 393 adet sentetik ecza ile bir tabanca ve bir tüfek ele geçirildi. İki şahıs gözaltına alındı.
SAMSUN (İHA) – Samsun'da araç ve ikametlerde yapılan aramalarda bin 393 adet sentetik ecza ile 1 adet tabanca ve 1 adet tüfek ele geçirildi, 2 şahıs gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğünce yapılan adli – projeli çalışma neticesinde 2 şahsın aracında ve ikametlerinde bin 8 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 12 adet tabanca fişeği ve 16 adet tüfek kartuşu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.
Ayrıca NSM ve Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; Canik/Soğuksu Mahallesi'nde E. E., isimli şahısın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada; 385 adet sentetik ecza ele geçirildi. - SAMSUN