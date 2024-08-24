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Samsun'da yapılan operasyonda binlerce adet sentetik ecza ele geçirildi

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Samsun'da yapılan araç ve ikamet aramalarında bin 393 adet sentetik ecza ile bir tabanca ve bir tüfek ele geçirildi. İki şahıs gözaltına alındı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da araç ve ikametlerde yapılan aramalarda bin 393 adet sentetik ecza ile 1 adet tabanca ve 1 adet tüfek ele geçirildi, 2 şahıs gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğünce yapılan adli – projeli çalışma neticesinde 2 şahsın aracında ve ikametlerinde bin 8 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 12 adet tabanca fişeği ve 16 adet tüfek kartuşu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Ayrıca NSM ve Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; Canik/Soğuksu Mahallesi'nde E. E., isimli şahısın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada; 385 adet sentetik ecza ele geçirildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon 3-sayfa samsun Narkotik Suçlar Güvenlik Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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