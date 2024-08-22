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Samsun'da yapılan denetimlerde işyerlerine ceza kesildi

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde bazı işyerlerine kumar, sigara ve canlı müzikten ceza kesildi. Denetimlerde ayrıca uyuşturucu ticareti yapmak ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından aranan şahıslar da yakalandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde bazı işyerlerine kumar, sigara ve canlı müzikten ceza kesildi.

Çarşamba ilçesinde 9 amir ve 58 polis memurunun katılımıyla yapılan uygulamada 5 umuma açık alkollü iş yeri, 7 umuma açık iş yeri, 708 şahıs, 254 araç ve 17 motosiklet kontrol edilerek denetlendi. 1 işyeri sahibine kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem, 7 şahsa kumar oynamaktan toplam 44 bin 975 TL idari para cezası, 2 iş yerinin canlı müzik yayını izin belgesi olmadığı halde müzik yayını yaptığı tespit edilerek tutanak, 2 iş yerine kapalı alanda sigara içirmekten tutanak uygulandı. 4 araç trafikten men edildi. Toplamda 12 bin TL cezai işlem yapıldı. 1 şahıstan 0,75 gram esrar, 1 şahıstan 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 4 adet kartuş ve 2 adet amaç dışı bıçak ele geçirildi. 1 alkollü sürücüye ise 6 bin 439 TL para cezası uygulandı. Ehliyeti 6 ay trafikten men edildi.

Hapis cezası bulunan şahıslar yakalandı

Asayiş Şube Yunus Timlerince, Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde 'uyuşturucu ticareti yapmak ve hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ç. yakalandı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ise 'kasten öldürme' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranması bulunan B.S. (26), Çilhane Mahallesi Alaçam Caddesi'nde yakalandı. Şahıs gerekli işlemleri yapılarak kapalı cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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