Samsun'da yapılan denetimlerde 20 motosiklet trafikten men edildi

Samsun'da trafik ekiplerince yapılan denetimlerde 20 motosiklet trafikten men edildi.

Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ekipleri tescilsiz ve kurallara uymayan motosikletlere savaş açtı. Denetimleri sıklaştıran ekipler, şok uygulamalarla tescilsiz motosikletleri toplamaya başladı. Ekipler denetimlerde kask kullanımına da dikkat çekti. Denetimlerin devam edeceğini açıklayan ekipler, motosiklet kullanıcılarının kurallara uymalarını istedi.

Yapılan denetimlerde 5 ehliyetsiz sürücü ve plakasız araç kullanan 4 kişiye ceza yazıldı. Ayrıca tescilsiz ve plakasız 20 motosiklet trafikten men edilerek oto parka çekildi. Yapılan kontrollerde toplamda 100 bin lira ceza yazıldığı öğrenildi. - SAMSUN