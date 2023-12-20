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Samsun'da yapılan aramada 46 adet yasak bıçak ele geçirildi

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Samsun'da polis tarafından iki işyerinde yapılan aramada, 31'i sustalı bıçak olmak üzere 46 adet satışı ve taşınması yasak bıçak ele geçirildi.

Samsun'da polis tarafından iki işyerinde yapılan aramada, 31'i sustalı bıçak olmak üzere 46 adet satışı ve taşınması yasak bıçak ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, iki işyerinde yapılan kontrollerde 6136 SKM olduğu değerlendirilen 31 adet sustalı ve 14 adet kelebek ve 1 adet oluklu tabir edilen toplamda 46 bıçak ele geçirildi. İşyeri sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Vezirköprü Samsun Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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