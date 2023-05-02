Samsun'da yanlış kişiyi vuran genç, hedefindeki kişiyi de vurduğunu öğrenince tekrar saldırdı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde sabah yanlış kişiyi, akşam ise hedefindeki Savaş Hündür'ü (44) tabancayla vurup yaralayan Sonercan K. (17) tutuklu yargılandığı davada, "Savaş Hündür'ü vurmamı komşumuz E.S. istedi. Önce ayağına ateş ettim. Üzerime doğru gelince de kaçarken arkaya doğru dönerek ateş ettim. Olay nedeniyle pişmanım, öldürme kastım yoku" dedi.

Olay, 9 Aralık 2022'de İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Sonercan K., apartmandan çıkan Ali Yalçın'ı tabancayla vurdu. Sonercan K. kaçarken, yaralanan Yalçın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olaydan birkaç saat sonra yanlış kişiyi vurduğunu öğrenen Sonercan K., bu defa hedefindeki Savaş Hündür'ün kıraathanesine gitti. Sonercan K., akşam iş çıkışı Hündür'ü de boynundan ve baldırından tabancayla vurarak yaraladı. Olay sonrası polis tarafından yakalanıp, gözaltına alınan Sonercan K., tutuklandı.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına, Savaş Hündür ve diğer tanıkların da dinlenmesi için duruşmayı 22 Haziran tarihine erteledi.