Samsun'da Yanlış Anlama Sonucu Bıçaklama Olayı

Samsun'da Yanlış Anlama Sonucu Bıçaklama Olayı
Güncelleme:
Samsun'da, kız arkadaşını rahatsız edenleri kovalamakta olan bir adam, yanlış anlama nedeniyle başka bir kişi tarafından bıçakla ağır yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı, saldırgan tutuklandı.

Samsun'da kız arkadaşını rahatsız edenleri kovalayan bir kişiyi yanlış anlayan şahıs, onu bıçakla ağır yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 21 yaşındaki İ.K., kız arkadaşını rahatsız edenleri kovalayan 37 yaşındaki A.Ş.'yi, kız arkadaşını rahatsız ettiğini zannederek bıçakla saldırdı. Yolda karşılaştığı kıza yardım etmek isterken bıçaklanan A.Ş., ağır yaralı halde Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan İ.K., bıçakladığı şahsı kız arkadaşının yanında görünce yanlış anladığını ifade etti. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan İ.K., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

