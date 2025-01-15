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Samsun'da Yangın Tüpünde 4,7 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Samsun'da Yangın Tüpünde 4,7 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
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Samsun'da bir tırda yapılan arama sonucu yangın tüpüne gizlenmiş toplam 4 kilogram 720 gram metamfetamin bulundu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da yangın tüpüne gizlenmiş 4,7 kilo metamfetamin ele geçirildi

SAMSUN - Samsun'da bir tırda arama yapan polis, yangın söndürme tüpü içine gizlenmiş 4 kilo 720 gram metamfetamin ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında Havza ilçesinde şüpheli bir tırı takibe aldı. Araçta yapılan detaylı aramada yangın tüpüne sonradan müdahale edildiğinden şüphelenen polis, tüpün içine zulalanmış şekilde 4 kilogram 720 gram metamfetamin ele geçirdi.

Olayla bağlantılı 2 şahıs gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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