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Samsun'da Yamaç Paraşütçüsü Ağaçta Mahsur Kaldı

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Samsun'da yamaç paraşütü yapan bir kişi, paraşütün iplerinin ağaca dolanması sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikte 2,5 saat boyunca itfaiyenin gelmesini bekledi. Paraşütçü, itfaiye gelene kadar kendini ağaca bağladığını söyledi.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da yamaç paraşütü yaptığı sırada ağaçta asılı kalan yamaç paraşütçüsü yaklaşık 20 metre yükseklikte 2,5 saat itfaiyenin gelmesini bekledi. Paraşütçü, itfaiye gelene kadar iple kendini ağacın gövdesine bağladığını söyledi.

İlkadım ilçesi Çivril Mahallesi'nde meydana gelen olayda, tepeden yamaç paraşütü ile atlayan Mustafa Demir (30), uçuş yaptığı sırada bir ağacın dalına dokunmak isterken paraşütün ipleri ağacın dallarına dolandı. Ağaçta asılı kalan Mustafa Demir'in o sırada yanında bulunan yeğenleri durumu 112'ye bildirdi. Mustafa Demir'in ağaçta asılı kalmasının 1. saatinde Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından gönderilen küçük itfaiye aracı Demir'i kurtaramadı. Demir, akabinde gönderilen büyük itfaiye aracı ile mahsur kaldığı ağacın tepesinden 2,5 saatlik bekleyişin sonunda kurtarıldı.

"Dal kırılmasına karşı güvendeydim"

Olayı anlatan paraşütçü Mustafa Demir, "İniş planlarken risk aldım. Ağacın dalına dokunmak istedim. Baktım ağaç beni sarıyor, her şeyi bıraktım ve ağacın dalına tutundum. Orada herhangi bir korku hissetmedim. Talihsiz bir kaza yaşadım. 2-2,5 saat asılı kaldım. 2 ağacın arasından geçme riskini aldım. Bu sporda böyle ufak tefek kazalar olabiliyor. Temennimiz ölümlü bir kaza olmamasıdır" dedi.

Yardıma gelen ilk itfaiyenin merdiveninin yetişmediğine dikkat çeken Demir, şunları söyledi:

"Ağaçta asılı kaldıktan 1 saat sonra ufak itfaiye, 2 saatin sonunda ise büyük itfaiye aracı geldi. Ufak itfaiyenin merdiveni yetişmediği için beni alamadı. Ben kendimi güvene almıştım. Yeğenim getirdiği iple kendimi ağacın gövdesine bağladım. Olası bir dal kırılmasına karşı güvendeydim. 2,5 saatin sonunda yere indim. İnşaat sektöründe çalıştığım için işimizin gereği yükseklerdeyim ve herhangi bir korkum olmadı. Yeğenlerim de buradaydı ve eğlendik. Yeni başlayacak arkadaşlara kazasız uçuşlar diliyorum. Bu sporun motosiklet ve araba sporlarından daha güvenli olduğunu bilmelerini isterim. Riski biz kendimiz oluştururuz. Riski oluşturmazsalar herhangi bir problem yok. Tamamen burada riski kendim oluşturdum." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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