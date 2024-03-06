Samsun'da Yakalanan Kişi, Hapis Cezasından Kaçamadı

Samsun'da hakkında 13 yıl 8 ay 23 gün hapis cezası bulunan bir kişi polise yakalanmamak için başka kimlik kullanmasına rağmen yakalanmaktan kurtulamadı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları bir kişinin üzerinde arama yaptı. A.K. adına kimlik kullanan şahıs, polisin dikkati sayesinde gerçek adının Ö.A. olduğu ortaya çıktı. Ö.A.'nın GBT sorgulamasında, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, silahla tehdit ve hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 13 yıl 8 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Gözaltında alınan Ö.A. Samsun Adliyesine sevk edildi. Tutuklanan Ö.A. Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi. - SAMSUN