Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi

Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi!
İşte Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine neden olan penaltı pozisyonu

İşte Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine neden olan penaltı pozisyonu
Sahadan çekilen Adana Demirspor'dan ilk açıklama

Sahadan çekilen Adana Demirspor'dan ilk açıklama
Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine Fenerbahçe'den olay tepki

A. Demirspor'un sahadan çekilmesine Fenerbahçe'den olay tepki

Samsun'da Yağma ve Alıkoyma İddiasıyla İki Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da Yağma ve Alıkoyma İddiasıyla İki Kişi Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişiyi zorla alıkoyup darbettiği iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Samsun'da yağma ve bir kişiyi zorla alıkoyarak darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.E. (29) zorla alıkonulup darbedildiğini belirterek polise şikayette bulundu. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili E.M. (49) ve Y D. (48) adlı şahısları gözaltına aldı. Dmniyetteki sorgalfur tamamlanan 2 şüpheli, "yağma, kasten yaralama ve alıkoyma" iddiasıyla bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Hamaney fetvayı kaldırırsa, Orta Doğu kan gölüne döner
img

Yanardağ püskürmeye başladı
img

Kuzey Kore hüsrana uğratınca, yeni ordu kuruyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burger King açılışı, AK Partili başkana pahalıya patladı

Burger King açılışı, AK Partili başkana pahalıya patladı
Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a derbi için tarihi çağrı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çağrı!
Türkiye'nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor

Türkiye'nin altında korkutan keşif: Gittikçe büyüyüp yayılıyor
Etna Yanardağı'nda güçlü lav akıntısı meydana geldi

Yanardağ püskürmeye başladı
Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın

Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı
Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım

Kuryeyi bile bile ezen sürücü, savunmasıyla "pes" dedirtti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.