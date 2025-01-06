Samsun'da Yağma Suçundan 10 Yıl Hapis Cezası Alan Kadın Yakalandı
Samsun'da silahla konuttan yağma suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan N.G., polisin takibi sonucu yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Samsun'da silahla birden fazla kişi ile birlikte konuttan yağma suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan kadın, polisin takibi sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, silahla birden fazla kişi ile birlikte geceleyin konuttan yağma suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.G. (44), Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan N.G. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN