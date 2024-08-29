Samsun'da Yabancı Uyruklu Tır, Işıklarda Bekleyen Tıra Arkadan Çarptı

Samsun'da yabancı uyruklu tır, ışıklarda bekleyen tıra arkadan çarptı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi eski hastane mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, trafik ışıklarında bekleyen T.S. idaresindeki 05 FK 445 çekici ve 05 AAN 191 dorse plakalı tıra aynı istikamette seyir etmekte olan G.S. kontrolündeki XE-111LS çekici ve BB-805-G dorse plakalı tır arkadan çarptı. Kaza, maddi hasarlı olarak atlatıldı. - SAMSUN