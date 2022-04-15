Samsun'da yabancı uyruklu terör şüphelisi yakalandı - Haberler

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Samsun'da yabancı uyruklu terör şüphelisi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da yabancı uyruklu terör şüphelisi yakalandı

Samsun'da hakkında PKK/KCK/YPG/YDG soruşturması çerçevesinde hakkında yakalama kararı bulunan yabancı uyruklu bir kişi jandarma tarafından yakalandı.

CANİK, SAMSUN (İHA) - Samsun'da hakkında PKK/KCK/YPG/YDG soruşturması çerçevesinde hakkında yakalama kararı bulunan yabancı uyruklu bir kişi jandarma tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Dereler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından PKK/KCK/YPG/YDG suçundan hakkında yakalama kararı bulunan yabancı uyruklu M.A.C.(30), Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun Adliyesine sevk edilen M.A.C. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Samsun, Canik, PKK, 3. Sayfa, Haberler

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