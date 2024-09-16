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Samsun'da Yabancı Uyruklu Kişiye Saldırı: İki Şahıs Tutuklandı

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Samsun'da alkollü iki kişi, sahilde gezen yabancı uyruklu bir kişiye saldırarak ağır yaraladı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırganlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da sahilde gezen yabancı uyruklu kişiye saldırarak ağır yaralayan alkollü 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Tütün İskelesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü A.K. ve C.E. adlı şahıslar yabancı uyruklu M.A.'ya saldırarak darp edip ağır yaraladı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.A.'nın yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis tarafından gözaltına alınan A.K. ve C.E., Gazi Polis Merkezine teslim edildi. Polisteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.K. ve C.E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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