Samsun'da Yabancı Uyruklu Kişiye Gasp Cezası

Samsun'da yabancı uyruklu bir kişinin 50 lira parasını gasp ettiği iddia edilen şahıs, yargılandığı mahkemece 2 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da yabancı uyruklu bir kişinin 50 lira parasını gasp ettiği iddia edilen şahıs, yargılandığı mahkemece 2 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu A.S.S.A.D., yine kendisi gibi yabancı uyruklu A.A.A.A.'nın 50 lira parasını gasp ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. A.A.A.A. hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın son duruşmasında A.A.A.A., mahkemece 2 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. - SAMSUN