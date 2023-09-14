Samsun'da yabancı uyruklu bir kişinin darp edilerek silah zoruyla parasının gasp edilmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan karı-koca adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Khudhaır Z.S.A.D., 1'i Irak uyruklu 3 kişinin evine gelerek kendisini darp ederek ve kafasına silah kabzasıyla vurarak telefonunu ve 2 bin 500 TL parasının zorla aldıklarını iddia ederek polise şikayette bulundu. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili A.Ö. ve eşi Ç.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı.

Polisteki sorguları tamamlanan karı-koca bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN