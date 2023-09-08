Samsun'da Uzaklaştırma Kararına Uymayan Kişi Tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, eşiyle uzaklaştırma kararı bulunan bir kişi, eve gidip eşyasını almak için kapıyı kırmaya çalışınca tutuklandı.

Samsun'da eşiyle uzaklaştırma kararı bulunan bir kişi eve gidip eşyasını almak için kapıyı kırmaya çalışınca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi E.C. ile boşanma aşamasında oldukları öğrenilen H.C., hakkında eşinden uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eve gidip eşyasını almak istedi. Evin kapısını kırarak içeri girmek istediği ileri sürülen H.C. polis tarafından gözaltına alındı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğindeki sorgulanması tamamlanan H.Ç. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN