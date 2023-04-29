Samsun'da uyuşturucudan adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bafra Narkotik Büro Amirliği ekiplerine uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında dün gece C.A., İ.E. ve O.E. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 28 adet tabanca fişeği, 265 gram sentetik metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların üzerinden çıkan 7 bin 500 liraya da el koyuldu.

Şahıslar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN