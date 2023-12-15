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Samsun'da Uyuşturucu ve Silahla Yakalanan Kişi Gözaltına Alındı

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Samsun'un Canik ilçesinde uyuşturucu ve silahla yakalanan bir kişi gözaltına alındı. Polis, E.E.'yi 215 adet ecstasy hap, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet tabanca fişeği ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun'da uyuşturucu ve silahla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.E.'yi 215 adet ecstasy hap, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet tabanca fişeği ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan E.E., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Canik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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