Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun'un yüklü miktarda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda; 402 gram metamfetamin, 1006 adet ecstasy hap, 318 adet sentetik ecza, 242 gram skunk, 1 kilogram 900 gram bonzai üretilebilecek hammadde (sentetik kannabinoid), 19 gram sentetik kannabinoid, 22,23 gram bonzai, 1,47 gram kokain, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - SAMSUN