Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 4 Gözaltı
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonda, 402 gram metamfetamin, 1006 adet ecstasy hap, silahlar ve çok sayıda sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un yüklü miktarda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda; 402 gram metamfetamin, 1006 adet ecstasy hap, 318 adet sentetik ecza, 242 gram skunk, 1 kilogram 900 gram bonzai üretilebilecek hammadde (sentetik kannabinoid), 19 gram sentetik kannabinoid, 22,23 gram bonzai, 1,47 gram kokain, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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