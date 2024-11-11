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Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 4 Gözaltı
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Samsun'da düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı, 868 adet sentetik ecza ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 868 adet sentetik ecza, 76,22 gram esrar, 30,52 gram metamfetamin, 0,35 gram sentetik kannabinoid, 6 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 12 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs ile birlikte toplamda 4 kişi gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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