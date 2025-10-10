Haberler

Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda 1 kilo 85 gram metamfetamin, 5 ruhsatsız tabanca ve diğer silahlar ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 2 şüpheli takibe alındı. Soruşturma kapsamında bağlantılı olduğu tespit edilen bir kişiden 7 Mart 2025'te düzenlenen operasyonda 1 kilo 85 gram metamfetamin ele geçirildi ve şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çalışmaların devamında 9 Ekim 2025'te Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinde şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 143 tabanca fişeği, 1 ruhsatsız tüfek ve 4 hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ateşkes sonrası Gazze'den gelen görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti

Erdoğan'ı mest eden görüntü
Atlantik'te yakalanan en büyük beyaz köpekbalığı bilim dünyasını şaşırttı

Atlantik'te yakalanan en büyük beyaz köpekbalığı bilim dünyasını şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuğba Özay'dan disiplin dersi: Sabahın ilk ışıklarında antrenman

Survivor hazırlığı mı? Ünlü isimden deniz kenarında güç gösterisi
Atlantik'te yakalanan en büyük beyaz köpekbalığı bilim dünyasını şaşırttı

Atlantik'te yakalanan en büyük beyaz köpekbalığı bilim dünyasını şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.