Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 2 şüpheli takibe alındı. Soruşturma kapsamında bağlantılı olduğu tespit edilen bir kişiden 7 Mart 2025'te düzenlenen operasyonda 1 kilo 85 gram metamfetamin ele geçirildi ve şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çalışmaların devamında 9 Ekim 2025'te Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinde şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 143 tabanca fişeği, 1 ruhsatsız tüfek ve 4 hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN