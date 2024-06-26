Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Kavak ilçesinde R.A. ve S.A. isimli şahısların ikametinde uyuşturucu madde, silah ve mühimmat bulundurdukları bilgisi üzerine jandarma operasyon düzenledi. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kavak Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin ortak çalışmaları neticesinde, şahısların evlerinde yapılan aramada, 18 kök kenevir bitkisi, 5 gram kubar esrar maddesi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 197 adet 9 mm fişek, 64 adet 7.65 fişek ve 9 adet kurusıkı fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili R.A. ve S.A. gözaltına alındı. - SAMSUN