Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırmalar neticesinde, H.H.Y. isimli şahsın ikametinde uyuşturucu madde imal ve satışı ile silah kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Söz konusu şahsın evinde yapılan aramada, 1 adet 9 mm çapında tabanca ve 4 adet mermi, 1 adet otomatik av tüfeği ve 8 adet tüfek fişeği, 10 gram kubar esrar maddesi,6 gram metamfetamin maddesi 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili H.H.Y. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN