Samsun'da uyuşturucu operasyonları: 15 gözaltı

Samsun'da son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi, 15 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda bin 913 adet uyuşturucu hap, 690 gram kokain, 88,96 gram metamfetamin, 214,11 gram sentetik kannabinoid, 9,11 gram esrar, 1 adet esrarlı sigara, 2 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet fişek ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 27 bin 305 TL ele geçirildi. Narkotik dedektör köpeklerinin de yer aldığı operasyonlarda gözaltına alınan 15 kişi, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - SAMSUN