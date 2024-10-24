Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından bir eve yapılan operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçakçılık ile uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu A.C. (38) isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın evine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 109 gram metamfetamin, 29 gram kubar esrar, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet sentetik hap, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 127 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili firarda olan A.C.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. - SAMSUN