Samsun'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçti, 1 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçti, 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum, Canik ve İlkadım ilçelerinde çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 453 adet ecstasy, 583 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 27 adet tabanca fişeği ve 5 adet tüfek kartuşu ele geçirildi. 1 şahıs gözaltına alındı. - SAMSUN