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Samsun'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, Şahıs Tutuklandı

Samsun'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, Şahıs Tutuklandı
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Bafra'da yapılan operasyonda evinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca bulunan F.G., gözaltına alındı ve tutuklandı. Operasyon sırasında 44 gram esrar ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile 49 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde evinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen şahıs tutuklandı.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Bafra Natkotik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda F.G. ve C.C. isimli şahısların aracında ve Yaka Mahallesi'ndeki ikametinde yapılan aramalarda 44 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 49 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili F.G. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, Bafra Natkotik Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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