Samsun'da Uyuşturucu ve Kaçak Tütün Operasyonu: 5 Şahıs Yakalandı

Samsun'da polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonunda hapis cezası bulunan 5 şahıs yakalandı, 20 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik operasyonlar sürüyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 495 adet sentetik ecza, 19,76 gram metamfetamin, 8 adet ecstasy hap, 3 kök kenevir bitkisi, 1 adet esrarlı sigara, 2 adet hassas terazi, 11 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Operasyonlarda, birden fazla kişiyle tehdit suçundan 6 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 1 ve çeşitli suçlarda hapis cezası bulunan 3 kişi olmak üzere toplamda 5 aranan şahıs yakalandı, 18 şahıs hakkında da ali işlem yapıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kaçak tütün ve mamullerine yönelik Atakum ilçesinde yapılan çalışmalarda ise bin 400 adet doldurulmuş makaron sigara, 3 bin 600 adet boş makaron, 7 kilogram kaçak tütün, 2 adet elektrikli otomatik sigara sarma makinesi, 1 adet kompresör ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şahıs yakalandı.

Ekiplerin çalışmalarının devam edeceği öğrenildi. - SAMSUN