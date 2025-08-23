Samsun'da Uyuşturucu ve Adam Yakasından İki Şahıs Yakalandı

Samsun'da Uyuşturucu ve Adam Yakasından İki Şahıs Yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, haklarında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma ve kasten yaralama' suçlarıyla aranan iki kişi, polis operasyonuyla yakalandı. Gizlendikleri evde yapılan aramada uyuşturucu madde ve araçları ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda haklarında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma ve kasten yaralama" suçlarından yakalama kararı bulunan H.Ç. ve T.B., gizlendikleri evde kıskıvrak yakalandı. Şahısların saklandıkları adreste yapılan aramada 6 gram metamfetamin, uyuşturucu içiminde kullanılan 8 adet pyp ve 1 adet bong ele geçirildi. Ayrıca ikamette bulunan 2 şahıs hakkında da uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. H.Ç. ve T.B., çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

