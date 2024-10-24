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Samsun'da Uyuşturucu Ticaretiyle Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Samsun'da Uyuşturucu Ticaretiyle Yakalanan Şahıs Tutuklandı
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Samsun'da yapılan operasyonla 1.750 adet sentetik ecza uyuşturucu hap ile yakalanan A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonda ayrıca pompalı tüfek ve 21 bin 600 TL nakit para da ele geçirildi.

Samsun'da ikametinde bin 750 adet sentetik ecza uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen A.K.'nin (27) ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda bin 750 adet sentetik ecza, 1 adet pompalı tüfek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 21 bin 600 TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan A.K. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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