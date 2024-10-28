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Samsun'da Uyuşturucu Ticaretine Operasyon: 2 Kişi Tutuklandı

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Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen iki kişi, düzenlenen operasyonla tutuklandı. Yapılan aramalarda metamfetamin, sentetik ecza ve hassas terazi ele geçirildi.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşılan V.K. ve Ü.K.'nin İlkadım ilçesindeki ikametlerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 55 gram metamfetamin, 32 sentetik ecza ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan V.K. ve Ü.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Samsun'da Uyuşturucu Ticaretine Operasyon: 2 Kişi Tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Operasyon Samsun

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