Samsun'da Uyuşturucu Ticaretine Hapis Cezası

Samsun'da "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla yargılanan 3 sanıktan ikisi beraat ederken, biri 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında, sanıklardan Y.K. adlı kadın ile M.M. tüm suçlamalardan beraat etti. Mahkeme heyeti, Y.B.'yi ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 15 yıl hapis cezasına mahküm etti. - SAMSUN