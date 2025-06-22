Samsun'da Uyuşturucu Ticaretine Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Ticaretine Gözaltı
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Samsun'da uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alınan F.K. (22), polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesinde yaptıkları takip ve çalışma sonucu F.K.'(22) gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan E.K., polisteki sorgulanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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