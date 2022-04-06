Samsun'da uyuşturucu ticaretine 4 yıl 2 ay hapis - Haberler

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Samsun'da uyuşturucu ticaretine 4 yıl 2 ay hapis

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Samsun'da uyuşturucu ticaretine 4 yıl 2 ay hapis

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan 1 kişi 4 yıl 2 ay hapis, 8 bin 320 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan 1 kişi 4 yıl 2 ay hapis, 8 bin 320 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen A.B. ile B.B. hakkında dava açıldı. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasında B.B. beraat ederken, A.B. ise 4 yıl 2 ay hapis ve 8 bin 320 lira da adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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