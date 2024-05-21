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Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Yargılanan Kişiye Hapis Cezası

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Samsun'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yargılanan Mehmet A., 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca 8 bin 320 TL adli para cezası da verildi.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden yargılanan bir kişi 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan dava açılan Mehmet A.'nın yargılanması sona erdi. Mahkeme, Mehmet A.'yı 4 yıl 2 ay hapis ve ayrıca ayrıca 8 bin 320 TL adli para cezasına çarptırdı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Samsun Ceza Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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