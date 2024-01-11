Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Yargılanan Kişiye Hapis Cezası

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden yargılanan bir kişi, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde götüren davada, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında dava açılan Y.K.'nin yargılanması sona erdi. Mahkeme, tutuksuz olarak yargılanan Y.K.'yi 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira da adli para cezasına çarptırdı. - SAMSUN