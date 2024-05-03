Samsun'da uyuşturucu ticaretinden yargılanan kadın, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahallesi'nde görülen davada, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında dava açılan Selma Ö. adlı kadın ile Şenol S., M.G. ve S.P.'nin yargılanması sona erdi. Mahkeme, Selma Ö.'yü 6 yıl 3 ay hapis ve 12 bin 500 lira da adli para cezasına, Şenol S.'yi ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 6 bin 230 lira da adli para cezasına çarptırdı. Aynı davada yargılanan M.G. ile S.P.'nin ise beraatlerine karar verildi. - SAMSUN