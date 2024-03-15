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Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklanan Kişiye Hapis Cezası

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Samsun'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanan E.K., mahkemece 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tahliyesine karar verildi.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden tutuklanan bir kişi mahkemece 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanan E.K.'nin yargılanması sona erdi. Mahkeme, E.K.'yi 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırarak tahliyesine karar verdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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