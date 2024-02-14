Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklanan Kişiye Hapis Cezası

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden tutuklanan bir kişi yargılandığı mahkemece 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahallesi'nde görülen davada, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanan Mustafa S.'nin yargılanması sona erdi. Mahkeme, Mustafa Ş.'yi 12 yıl 6 ay hapis ve ayrıca 25 bin lira da adli para cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. - SAMSUN