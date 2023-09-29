Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklanan Kişiye Hapis Cezası

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden tutuklanan bir kişi mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahallesi'nde görülen davada, uyuşturucu ticaretinden tutuklanan Ertuğrul B.'nin yargılanması sona erdi. Mahkeme, Ertuğrul B.'yi uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis ve 12 bin 500 lira da adli para cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. - SAMSUN